- Beredskabet er ikke fulgt med udviklingen i Kalundborg. Hvis de ikke tilfældigt havde haft en Switzer slæbebåd liggende i havnen, havde de aldrig fået slukket den store brand hos Avista Oil i Kalundborg, siger Line Holm Jacobsen (V). Arkivfoto: Søren Kloster Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Fusion mellem brandstationer på tale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fusion mellem brandstationer på tale

Lejre - 01. juni 2018 kl. 08:44 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En undersøgelse skal laves om muligheden for at fusionere Kirke Hyllinge brandstation og stationen i Skibby. Alt mens Lejre Kommune kan risikere at skulle betale til en opgradering af beredskabet i Kalundborg, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Beredskabskommissionen har netop besluttet at få lavet denne undersøgelse, der skal ligge klar i slutningen af året. Kommissionen tæller medlemmer fra de fem kommuner Lejre, Kalundborg, Sorø, Odsherred og Holbæk. Lejre har to repræsentanter her, borgmester Carsten Rasmussen (S), der ikke kunne komme ved mødet forleden, og Line Holm Jacobsen (V), der deltog.

- Jeg stemte imod. Det undrer mig, at de vil lave den undersøgelse om en sammenlægning med en station uden for Vestsjællands Brandvæsens område. Det hedder sig i forvejen, at vi skal samarbejde med nabokommunernes stationer. Vores folk i Ejby vil ikke kunne nå frem til Skibby på fem minutter. Der er ingen grund til den undersøgelse, fastslår Line Holm Jacobsen.

- Oven over det hele ligger situationen i Kalundborg og den såkaldte risikobaserede dimensionering. Vestsjællands Brandvæsen har gennemgået alle virksomheder i Kalundborg og byens risikoprofil i erhvervsområdet, hvor der findes så meget af brændbare flydende væsker, og Kalundborg Kommune har ikke fulgt med i beredskabet der. Der skal lægges rigtigt mange millioner - 5-10 mio. kroner - i opgraderingen af beredskabet, forklarer Line Holm Jacobsen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag.