Fuld mand sov i bilen i grøften

Lejre - 21. februar 2020 kl. 11:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et noget specielt syn, der mødte politiet, da de kørte til Sonnerupvej efter at have fået en melding om en bil i en grøft ved 17-tiden torsdag.

De fandt ganske rigtigt bilen, der tilsyneladende var bakket ned i en grøft. Og inde i bilen befandt sig en mand, der sad og sov. Politiet vækkede ham op fra drømmeland og fik dermed kontakt til den 57-årige mand, der tydeligvis var spirituspåvirket.

Manden, der er fra Slangerup, blev sigtet for spirituskørsel i personbil og kortvarigt anholdt, da han skulle have taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Han oplyste, at han var kørt ad Sonnerupvej mod vest, men ville vende bilen ved en sidevej. Under vendingen havde han ikke kontrol nok over bilen og bakkede så ned i grøften. Og faldt i søvn.

Et bjærgningsfirma blev tilkaldt til at fjerne bilen fra stedet.