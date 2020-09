Manden nægtede at forlade et tog på Hvalsø Station efter trusler. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Fuld mand gik amok: Nægtede at forlade tog

Tirsdag måtte Midt- og Vestsjællands Politi rykke ud til et tog på Hvalsø Station. Her havde togpersonalet nemlig brug for hjælp til at håndtere en mandlig rejsende, som nægtede at forlade toget efter verbale trusler mod togpersonalet.