Fugletræk i nationalparken

Lejre - 19. oktober 2021 kl. 20:27 Kontakt redaktionen

Lejre: Fuglenes efterårstræk er lige nu på sit højeste, og der venter mange store oplevelser over hovederne på os, når tusinder af fugle i disse uger flyver fra ynglepladserne i nord mod vinterkvarterne i syd.

Derfor har Danmarks fem nationalparker nu lavet en guide til fem store fugleoplevelser lige nu og i efterårsferien, så alle nemt og gratis kan komme ud at nyde naturen og fuglene, uanset om man er begynder eller rutineret fuglekigger. Der er oplevelser i alle fem nationalparker.

I Nationalpark Skjoldungernes Land kan man blandt andet opleve gæs og ænder i tusindvis ved Selsø Sø i den nordlige del af nationalparken. Selsø Sø er en af de mest fuglerige søer på Sjælland. I sommer ynglede her op mod 40 forskellige arter, og i vinterhalvåret ligger her gerne flere tusinde forskellige rastende ænder og gæs.

Her er også skarv i massevis, og selvom det virker som om, de er her hele året, er det forskellige fugle gennem sæsonen. De, der kan ses om vinteren, er kommet nordfra, mens de, der yngler om sommeren, er trukket længere mod syd.

Ved samme lokalitet er der rigtig gode muligheder for at se en havørn fra et af nationalparkens i alt fire ynglepar.

Flot oplevelse

For de fleste tobenede er det en vanvittig smuk oplevelse at se den enorme rovfugl svæve over hovedet på både dig og søens fugle, men gæs og ænder er formentlig af en ganske anden mening.

Parker ved Selsø Kirke, hvorfra der er et storslået kig udover søen.

For at få den bedst mulige oplevelse derude er det altid et godt råd at medbringe en god kikkert, måske en fuglebog, noget varmt at drikke og så er det altid tilladt at benytte sig af de mange fugleskjul og infotavler, som er sat op i den danske natur, hvad enten det er på Naturstyrelsens eller andre lodsejeres arealer.