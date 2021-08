Se billedserie Leder af Fuglereden, Sussie Duvill beskrev børnehuset som et unikt sted. Det var forældre, der oprindeligt skabte institutionen, som siden blev bygget nord for boldbanerne i Lejre by. Foto: Thomas Olsen

Fuglereden har fået stærke vinger

Lejre - 21. august 2021

Fuglene flyver fra Fuglereden - og nogen af dem vender tilbage.

Én af dem er Amanda Vittus, der gik i Fuglereden som barn, dengang Rudolf Steiner-institutionen lå ved Allerslev gl. Skole. Hendes far var én af de forældre, der var med til at danne børnehuset.

Siden byggede en række forældre det flotte fuldtømmer-hus, som ligger nord for boldbanerne i Lejre by. To af Amandas børn har allerede haft deres første barneår her - Freja og Tjalfe - og et tredje barn, lille Bjørka skal også gå her.

- Børnene har en fin, tryg rutinelagt dag her. De kender stedet, personalet og rutinerne, og de skal ikke bekymre sig om rammerne. Fuglereden har ændret sig fra dengang, den mere var en skovbørnehave, siger Amanda Vittus.

Hun kan godt lide Steiner-filosofien, og de to største børn går nu på Steiner-skolen i Roskilde.

Børnehuset er i dag fyldt op med 12 minigruppebørn og 20 større børn. Og Sussie Duvill, som har været leder af børnehuset i to år, fortæller, at hun sagtens kunne fylde et helt børnehus mere. Så mange børn står på venteliste til Fuglereden.

Der var kage, kaffe og te i går eftermiddag, for Fuglereden fejrede sin 30 års fødselsdag; lidt forsinket på grund af coronaen. Rigtigt mange forældre mødte op for at være med til at fejre børnehuset. Engagementet fra forældrene er en del af konceptet; de er aktive og hjælper med vedligeholdelse og andre opgaver.

- Rytmen i løbet af året, ugen og månederne er vigtige her. Vi har mange årstidsfester, hvor vi fejrer årets gang. Dagsrytme og rutine er afgørende; lige nu er vi i sommerrytme, hvor vi kun er indenfor for at spise frokost. Vi bruger naturens ting - her er ingen plastik, og legetøjet er af træ, fortæller Sussie Duvill til Dagbladet Roskilde.

Bålsuppe nyder alle hver tirsdag, og når børn og voksne er i vinterrytme, er de uden for halvdelen af dagen:

- Genkendelighed skaber mening for børnene og trygge rammer. De skal ikke sætte spørgsmålstegn ved det hele. Desuden har vi læreplaner med sange og sprog, forklarer hun.

- Det er fantastisk at tænke på, at det var forældres ønsker om et unikt sted, der skabte Fuglereden, og unikt synes jeg, børnehuset er. Der har til tider været udfordringer - der har manglet en leder, lidt penge...men I forældre gør det godt, sagde hun i sin tale.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) kom og talte i anledning af festdagen, og han fastslog, at Fuglereden har gjort det fremragende gennem de 30 år:

- Det er en væsentligt ting for Fuglereden, at forældre spiller en rigtig stor rolle her. I har et unikt særkende. Der er andre institutioner i Lejre; hver institution har sin profil. Jeres børnehus bygger på jer selv og tilknytningen hertil - I er frie fugle! Den mangfoldighed sætter vi pris på og vil gerne give mulighed for, sagde borgmesteren.

- I er stadig en ung institution, kendetegnet ved kvalitet. Der er altid god søgning til Fuglereden. Jeres grundlag passer rigtigt godt til alle de ønsker, Lejre Kommune har med sin profil, Vores Sted. Vi har stjålet mere fra jer end I fra os! I har vist jeres holdbarhed - ellers havde vi ikke stået her i dag, sagde han.