Det store vægmaleri på den koksgrå gavl af Søtorvet ud til Hovedgaden bringer naturen ind i Hvalsø. Her ses Mette Reinhold Nielsen i færd med at arbejde på sit værk, mens hun får en snak med mange forbipasserende. Foto: Agnete Vistar

Frodig gavlkunst toner frem i bybilledet

En skovskade, gulspurve, blåmejser, alliker, bogfinker, en drossel, en natugle, et egern, flyvende måger og ænder...Man kan blive ved med at opdage nyt i det store gavlmaleri, som Mette Reinhold Nielsen er ved at lægge sidste hånd på.