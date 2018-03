Frivillig aftale: Nu fjernes PCB-forurening

Som ventet har kommunalbestyrelsen besluttet, at det PCB-forurenede byggeaffald på industrigrunden ved Kumlehusvej i Øm skal ryddes op og fjernes. Og da Bach Gruppen frivilligt har tilbudt at fjerne det forurenede affald ifølge den aftale, der nu indgås mellem kommunen og Bach Gruppen, varsler kommunen ikke noget påbud. Hvis aftalen ikke havde været i sin vorden, var påbuddet varslet.

Det er ikke småting, det drejer sig om: ca. 2800 tons byggeaffald skal graves væk og køres bort til et godkendt deponi. To steder lige øst for det nybyggede halkompleks på Øm-grunden har vist sig at være svært forurenet med PCB, dvs. med over 2,0 mikrogram PCB pr. kilo.