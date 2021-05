Se billedserie Mathias Vang Vestergaard kigger udover marken, hvor han sammen med sin hustru og datter skal bo til næste år, når bofællesskabet Fridlev er færdigt. Foto: Kenn Thomsen

Fridlev: Glæder sig - men ventetiden er svær

Lejre - 28. maj 2021

Trygheden ved at kunne sende sin datter ned på legepladsen og vide, at der står en voksen og passer på, er en af de ting, Mathias Vang Vestergaard glæder sig til, når han til næste år flytter ind i bofællesskabet Fridlev med sin familie.

Endnu ligner grunden en almindelig mark, men når Mathias Vang Vestergaard og en anden af de kommende beboere, Heidi Larsen kigger rundt, så kan de godt forstille sig, hvordan deres kommende liv bliver.

Lokalplanen for Fridlev er godkendt, og selve byggeriet begynder formentlig i september. Herefter tager byggeriet cirka et år.

- Måske mindre, hvis de ikke finder noget i jorden, siger Mathias Vang Vestergaard optimistisk.

Det er nemlig svært at vente, selv om de kommende beboere jævnligt mødes enten til arrangementer og møder eller virtuelt i en række arbejdsgrupper.

- Vi ved, hvem der skal være vores naboer, siger Heidi Larsen.

Der er blandt andet en gruppe, som planlægger fællesfaciliteterne. Der er vision om et stort værksted, og der skal snart gang i en gruppe om delebiler.

- Jeg sidder i have og jord udvalget, siger Heidi Larsen og forklarer, at der bliver en eng, hvor der er mulighed for husdyr.

Derudover bliver der plads til nyttehaver, men de skal også planlægge, hvordan gårdmiljøerne kommer til at se ud.

Totredjedele af arealet er solgt. Der bliver formentlig 50 boliger, som størrelsesmæssigt vil ligge mellem 50 og 150 kvadratmeter. Boligerne vil veksle mellem et og to plan og bliver delt op i tre klynger, som hver vil have deres eget gårdmiljø.

Mathias Vang Vestergaard nævner, at det er trygt, at Almenr står for alt det praktiske.

- Hvis man var en gruppe venner, som skulle gøre det samme, ville det tage 10 år, pointerer han.

Nedlukning viste behov Mathias Vang Vestergaard bor sammen med hustruen Britt og datteren Ellinor, der er 3,5 år i landsbyen Store Valby ved Roskilde. De solgte deres lejlighed på Nørrebro sidste år.

- Vi havde behov for at komme ud af byen, fortæller Mathias Vang Vestergaard og fortæller, at under den første nedlukning sidste år boede de en del uger hos hans forældre, som bor på landet ved Næstved.

De kunne se, hvor meget glæde Ellinor havde af at gå rundt og se på det hele og opleve alt fra insekter til dyr.

Derfor begyndte de at kigge på boliger i både Solrød, Roskilde og Lejre.

- Idéen med at købe et hus på landet kan være skræmmende for et københavnerpar, siger Mathias Vang Vestergaard, som ikke kan se sig selv i et forstadsmiljø.

Liv omkring sig Familien kiggede derfor efter alternativer, og så dukkede Fridlev op.

- Naturen hernede er så sindsyg, siger Mathias Vang Vestergaard.

Heidi Larsen blev inspireret, da hun spiste hos en familie, som i mange år har boet i et bofællesskab. Hun søgte derfor efter noget lignende, og Fridlev var det første, der kom op.

- Da jeg så grunden, så tænkte jeg, at det er lige mig, fortæller Heidi Larsen og nævner, at hun ikke kan se sig selv i et villakvarter.

Heidi Larsen kommer fra en gård i Gyrstinge ved Ringsted.

- Jeg skal have marker omkring mig, siger hun og forklarer, at hun har været vant til et landbrug, hvor der om sommeren var ansatte og masser af liv.

- Det tror jeg også, der bliver her. Jeg kan godt lide fællesskabet. Når man vælger sådan noget her, så må man bøje sig mod hinanden. Men man får noget andet i tilgift, siger Heidi Larsen og griner.