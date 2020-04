Fremrykning af anlæg: Endnu flere millioner i spil

- De ekstra millioner er en hel stribe mindre vedligeholdelses-opgaver, især i hallerne og indvendigt i skolerne. For eksempel skal Trælleruphallen have nyt gulv og tag, som er store opgaver, men indgangspartiet kan også laves, og der kan laves andre former for vedligehold indvendigt i hallerne. De mindre opgaver skal udbydes til mindre håndværkere; de kan typisk ikke byde på de store opgaver - men de kan på dem her, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til DAGBLADET Roskilde.