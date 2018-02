Sådan ser et foreløbigt udkast til boligbyggeriet på Nørretoften ud. Den planlagte øverste etage er skrællet af, og butiksarkaden revet ned. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Fra tre til to etager i boligbyggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra tre til to etager i boligbyggeri

Lejre - 01. februar 2018 kl. 09:51 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt udkast til 24 boliger på butikstorvet i Osted holder sig til to etager, i stedet for de tre etager på op til 10 meter i højden, der blev voldsomt udskældt på et borgermøde i december. Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Embedsfolkene i Lejre Kommune går nu i gang med at lave et lokalplanforslag til området, efter at teknik og miljøudvalget har set på sagen.

Ikke mindst på baggrund af kommentarer under et borgermøde i december har udvalget besluttet, at bebyggelsen skal fremstå mindre kompakt end det, der foreløbigt er lagt frem. Facaden skal således være varieret i udtrykket.

Og så skal det undersøges, om bebyggelsen kan opdeles i flere blokke.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde torsdag på papir eller e-paper