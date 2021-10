Se billedserie Jørgen Fogh Rasmussen i sin vinmark. Foto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Fra skummende øl til ædel drue

Lejre - 02. oktober 2021 kl. 19:17 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

- Jeg har nok altid drømt om det. Jeg har en vinbog, jeg købte for 20 år siden, så det må have ligget dybt. Og tanken er vokset.

Det fortæller Jørgen Fogh Rasmussen. Det kan virke overraskende. De fleste husker ham jo som en meget dygtig ølbrygger.

Og så alligevel. Jørgen Fogh Rasmussen har altid været en entreprenør, der med ildhu går i gang med nye, store projekter - og nu er ølbryggeren blevet vinbonde, sådan for alvor.

Hans mikrobryggeri, Hornbeer ved Sæby, vandt den ene pris efter den anden under hans ledelse, før han solgte virksomheden. Hornbeer blev etableret som førende i landet inden for specialøl.

Når det gælder vindyrkningen, som Jørgen Fogh Rasmussen og hans kone Gunhild nu er i gang med i deres domicil på Holtensmindevej, er der stadig meget at lære, siger han:

- Hvis du kommer om fem år og spørger mig, vil jeg nok sige: Hold da op, hvor var der meget, jeg ikke vidste for fem år siden! Og hvor har jeg lært meget! Sådan var det også med ølbrygningen - det var en proces, griner Jørgen Fogh Rasmussen.

Mousserende vin

Han nyder at gå ude blandt de 3200 vinstokke, som står i rækker på et højdedrag, der spænder over en hektar. Øverst på bakken blæser det en del, og det er faktisk glimrende, for det holder vinplanterne tørre. Regn og fugt får druerne til at rådne, og det kan ses flere steder, men hovedparten så fine ud, da Dagbladet Roskilde var på besøg, lige før de blev høstet.

I alt 350 liter vin kom der ud af de fem høstede rækker.

Druerne er af den tyske sort Solaris, som bruges til hvidvin. Hensigten er, at en del af dem skal laves til mousserende vin, og de første partier vil blive klart næste år. Druerne skal meget snart høstes; de er allerede meget søde. Derudover er der 300 planter med røde druer af sorten Pinot Noir.

Høj sukkerprocent

- Jeg har fået testet sukkerprocenten; den er meget høj - 25 procent, siger Jørgen Fogh Rasmussen om Solaris-druerne.

Han trives med at gå ude i sin vinmark, hvor vinstokkene ser frodige ud, med store, skinnende grønne blade. Katten Mille følger med som en lille hund og hygger sig mellem vinstokkene.

Til marts klippes planterne ned og bindes på en bestemt måde; de nye skud bærer druerne. Rundt om marken er der sat elektrisk hegn - det har rådyrene respekt for. Ellers ville de hurtigt kunne ødelægge store dele af vinhøsten.

- Vi har ikke sprøjtet overhovedet. Men jeg tror nok, at jeg næste år må sprøjte med svovl for at undgå, at der går skimmel og dermed råd i druerne, siger Jørgen Fogh Rasmussen.

Meget arbejde

Der ligger meget arbejde i at dyrke vinplanter:

- Det skræmmer mig lidt, at danske vinavlere påregner cirka en times arbejde pr. plante. Her er der jo 3200 planter, så det bliver noget af en udfordring. Men Gunhild vil også hjælpe til, hun er flink til at klippe planterne ned. Og naboerne kommer måske også og hjælper, siger Jørgen Fogh Rasmussen.

- Hvis du laver fejl i marken, går der et år, før du kan lave det godt igen, tilføjer han.

Frosten

Mange undrer sig over, at der findes ildsjæle, som går i gang med vindyrkning her i Danmark. Det ligger da for nordligt, er den almindelige antagelse. Og det er da også et faktum, at danske vinbønder er afhængige af vejret. Det er et problem, hvis der kommer frost i april-maj, når planterne blomstrer.

- Men der er allerede dygtige vinavlere i Danmark, der har vundet priser for deres vin mod franske og tyske vinavlere i blindsmagning i internationale konkurrencer sydpå, fortæller Jørgen Fogh Rasmussen.

Vingårdens navn

Og hvad skal den kommende vin så hedde? Mulige navne har Jørgen og Gunhild vendt flere gange, og »Holtensminde Vingård« er et godt bud. Vinen regner de med at sælge fra gården.

- Det vi avler i år skal drikkes lokalt. Vi er ikke godkendt endnu til videresalg; det bliver vi næste år. Planen er at sælge mest herfra og lave vinture med min veterantraktor, som er en Volvo Victor - ud i marken, med vinsmagning. Og så kan folk også inviteres ind og se Gunhilds galleri. Vi har haft en generalprøve, og det gik fint, siger Jørgen Fogh Rasmussen.

Parret bor på en gård, de købte som ruin for nogle år siden. Den er nu sat i stand, og Gunhild har sin smukke, vilde have nær sit galleri i det gamle grisehus - allerede et tilløbsstykke med mange fine kunstudstillinger.

I hydropressen

Når druerne er høstet, skal de i en såkaldt hydropresse (man tramper ikke rundt i druerne mere). Den er i princippet en stor gummiballon, som maser druesaften ud, og en sådan har Jørgen Fogh Rasmussen bestilt. Dette års høst er presset i en lejet presser.

- Jeg har været nødt til at sætte mig ind i meget. Blandt andet via Youtube; der findes mange gode amerikanske videoer. Amerikanerne er meget åbne omkring vindyrkning, fortæller han.

Og hvad med ølbrygningen? Ja den har Jørgen Fogh Rasmussen ikke helt forladt. Han fortsætter med at brygge til eget brug derhjemme, i lille skala.