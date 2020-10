Fra iskoldt til hot - nu er saunaen der

- Det tog under et år at skaffe 280.000 kroner, og vi hørte jokes om, at det nok var en forgyldt sauna, vi planlagde at få. Men så gik det op for mange af os, at anskaffelsen handlede om utroligt meget mere. Det har været et kæmpe arbejde, som tog to et halvt år. Vores formand Asger Knudsen har knoklet løs, fortæller Marike Jensen.