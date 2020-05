Se billedserie Ida Maria Schouw Andreasens arbejde består i at lave specialeffects, baggrunde til børne-MGP og en masse andet i den stil. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fra Onkel Reje til MGP: Idas kreativitet har underholdt børn og voksne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Onkel Reje til MGP: Idas kreativitet har underholdt børn og voksne

Lejre - 01. maj 2020 kl. 19:19 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad er det lige, at Danmark har talent, børne-MGP og børneprogrammet Onkel Reje har tilfælles?

Alle er de øjeblikke, som 39-årige Ida Maria Schouw Andreasen fra Hvalsø har været med til at skabe. Ida har nemlig sit eget firma, der arbejder med motiongraphic, computergraphic eller hvad man nu lige skal kalde det.

- Kært barn har mange navne, så det er ofte ret svært for folk at forstå, hvad det er jeg laver. De siger: »Ah, du er animator«, men det vil de mange animatorer derude slet ikke give dem ret. Jeg er en form for illustrator eller grafiker, kan man mere sige, forklarer Ida Maria Schouw Andreasen.

Idas arbejde består i at lave specialeffects, baggrunde til børne-MGP og en masse andet i den stil. Blandt andet har hun i to år været med til at lave den by, som DR Ramasjang-karakteren Onkel Reje bor i, når børnene ser programmet.

- Hele Onkel Reje er optaget foran en greenscreen. En rigtig dygtig grafiker ved navn Fredrik Lindgren har skabt hele den her animerede by i baggrunden. Jeg hjalp ham med at fjerne den grønne baggrund og erstatte det med det 3D-univers, som Onkel Reje så render rundt i, fortæller Ida Maria Schouw Andreasen, der også var assistent på baggrunden til den vindende sang til børnenes MGP i år.

Vejen til Idas nuværende arbejde har ikke været snorlige. Hun har altid godt kunne lide at være kreativ og tegne. I folkeskolen efterspurgte hun en uddannelse i at tegne, men det der ikke noget af i den store bog med uddannelser.

- Jeg søgte ind på en designskole i Kolding, hvor jeg tog en bachelor i grafisk design. Det passede ikke helt, men var mere derhenad. I forbindelse med et projekt med animationsskolen i Viborg, så mødte jeg nogle elever derfra, og med det samme kunne jeg mærke, at det var det, som jeg skulle, siger Ida Maria Schouw Andreasen.

Efter at have færdiggjort sin uddannelse i 2013 fra animationsskolen startede Ida sit eget firma, Floating Heads, der har budt på talrige fantastiske oplevelser. Men oplevelser kan desværre ikke bære lønnen i sig selv. Ida er nemlig på vej ud af den kreative branche.

- Jeg har en kæmpe passion for at være kreativ, men på et tidspunkt så møder man bare den her mur, som hedder økonomi. Lønnen er ikke særlig god mange steder og usikkerheden som freelancer er stor. Det er lidt ærgerligt, for det er i virkeligheden det, som jeg brænder for, siger Ida Maria Schouw Andreasen.

Udover økonomien, så er det også arbejdstiderne, som sætter en stopper for Idas kreative vej med eget firma.

- Ofte skal noget være færdigt til en deadline, som gør, at man nogle gange skal arbejde hele natten. Det er jo meget sjovt, når man er 20 år, men det bliver sværere, jo ældre man bliver, siger 39-årige Ida.

Hun vil dog slet ikke fraråde andre at tage den samme vej, som hun selv har gjort. Markedet ændrer sig nemlig hele tiden.

- Jeg har ikke fortrudt, at jeg har valgt, som jeg har gjort. Hvis ma selv sidder med samme tanker, så skal man da absolut give den et skud. Men nu må jeg vælge en anden vej, siger Ida Maria Schouw Andreasen, der nu er i gang med en kontoruddannelse. Hun slipper dog ikke helt det kreative, for drømmen er at arbejde med marketing, hvor hendes nuværende kreative evner kan bruges.