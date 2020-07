Se billedserie Der har indtil videre været cirka dobbelt så mange gæster hver eneste dag, som Sagnlandet Lejre plejer at have over sommeren. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fotos: Sagnlandet med stor succes: Dobbelt så mange besøgende i år

Lejre - 21. juli 2020 kl. 11:37 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et mylder af mennesker finder hver dag vej til Sagnlandet Lejre i denne sommer. Selvom området er enormt, så vrimler det med besøgende, hvor end man kigger hen.

Og de kan sagtens mærke hos Sagnlandet, at der har været nok at se til. Antallet af besøgende har nemlig været noget højere end det plejer at være.

- På en solskinsdag er der omkring 1.300 til lidt over 2.000 gæster, mens der selvfølgelig på en regnvejrsdag er lidt mindre. Det er cirka dobbelt så mange hver eneste dag, som vi plejer at have her, siger Tania Lousdal Jensen, der er kommunikations- og salgschef i Sagnlandet Lejre.

De mange besøgende har givet de ansatte ekstra meget at se til.

- Det er simpelthen fantastisk, at der er så mange mennesker, men vi har haft alle mand på dæk for at kunne klare det, forklarer Tania Lousda Jensen og uddyber:

- Vi ansatte i januar og februar til en normal sommer, men midt i det hele kom coronavirussen. Da vi med kort varsel måtte åbne igen var det med en usikkerhed om, hvor mange gæster, der ville komme. Men vi har været nødt til at ansætte flere for at følge med, så det er jo egentligt bare en glædelig nyhed.

Sandra Jacobsen fra Gladsaxe er en af de mange, der har taget turen til Sagnlandet Lejre sammen med sine to piger Caroline og Holly på henholdsvis fem og fire år.

- Det er første gang, at vi er her og det efterlader et super fedt indtryk. Her er flot og masser af plads. Når man ikke kan komme til nogen andre lande med coronakrisen, så er det heldigt, at der er rigeligt at opleve her. Samtidig er det vigtigt, at det ikke bare er forlystelsesparker og lignende til børnene, men at de også lærer noget om vores historie, siger Sandra Jacobsen.

Coronakrisen har efterladt mange flere hjemme i ferien, og det er en af årsager til de mange besøgende. Samtidig har man kunne købe en billet til halv pris, og så er Kongehallen åbnet i år som en stor attraktion.

De mange faktorer lagt sammen har sikret en rigtig god sommer indtil videre, omend den er travl.

- En af de rigtig gode ting herude er jo den gode plads vi har. 43 hektar at boltre sig på for de mange besøgende. Dermed har folk uden problemer kunne holde afstand og få en fantastisk oplevelse ud af det, fortæller Tania Lousdal Jensen.

Den store frie plads er også et tiltrækningskraft for mange af dagens besøgende gæster.

- Der er jo vildt meget plads herude, så man behøver ikke være bekymret for at kunne holde afstand. Vi har længe gerne ville besøge stedet, og nu opstod muligheden med en noget anderledes sommer, end vi er vant til. Det er en skøn oplevelse, siger Anne Aakjær, der har taget familien med i Sagnlandet.

Med et nogenlunde sommervejr, en coronakrise, der har efterladt mange til at holde ferie i Danmark, halv pris på indgangen og ikke mindst den prægtige Kongehal, så er det en noget større flok - meget glade - gæster, der hver dag træder ind i Sagnlandets magiske verden.