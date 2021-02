Fotos: Fint besøg: Mette Frederiksen var med på første skoledag

Se billedserie Statsminister Mette Frederiksen (S) lytter til en gruppe elever fra Allerslev Skole i forbindelse med hendes besøg. Øverst er det Alfred og Alva fra 4.B, mens de to næste børn er Tristan og Maja fra 3.A. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Lejre - 08. februar 2021

- Det må være den koldste første skoledag nogensinde, konstaterede statsminister Mette Frederiksen (S), da hun mandag formiddag bød børnene velkommen tilbage i skolen.

Hun havde valgt at gøre det på Allerslev Skolen, hvor snakken for en kort stund forstummede.

For det var tydeligt, at børnene i de yngste klasser på Allerslev Skole havde savnet at tale med hinanden. Grupperne af klasser snakkede løs, og det var næsten helt uvant med så meget larm.

- Vi gav dem 15 minutter til bare at tale, da vi kom, lød det fra en lærer, som røbede, at børnene lige denne dag ikke var synderligt imponerede over det fine besøg på skolen, de var bare glade for at se hinanden.

Mette Frederiksen havde nogle spørgsmål til børnene.

- Har I glædet jer til at komme i skole?

- Jah..., lød koret af børn.

- Har I glædet jeg til at kælke?

- Jah..., lød det igen.

- Har I glædet jer til at have timer?

- Nej, var svaret.

- Har I glædet jer til at se lærerne og de voksne?

Her var der et miks af ja og nej.

Klasserne stod i grupper med afstand til hinanden. Mette Frederiksen var placerede ved en pavillion og havde en mikrofon, så eleverne kunne høre hende.

- Os voksne ved godt, at det er svært at være barn, når der er corona, sagde Mette Frederiksen og nævnte, at de ikke kan komme til fritidsinteresser og se deres venner.

- I skal have en kæmpe stor tak. Alle danske børn er gode til at passe på, sagde Mette Frederiksen og påpegede, at det hjælper de ældre og sårbare.

- Pas godt på lærerne, som har savnet at være sammen med jer, og pas godt på hinanden, sagde Mette Frederiksen.

Så gik de 15 klasser en efter en ind i varmen igen.

Glade for skolen Statsministeren fik lejlighed til at tale med fire børn og et par lærere om, hvordan det er at være tilbage.

- Jeg lyttede mest til dem, hvad de synes, er svært ved det her, sagde Mette Frederiksen på vej ud til sin bil.

Her fortalte hun også, at det var en fornøjelse at se børnene tilbage i skole igen.

- Børn har svært ved at navigere i hjemmeundervisningen. Hvis jeg skal pege på noget, så er det, at vi får en generation, som sætter pris på at gå i skole, sagde Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen forklarede, at selv om tallene i øjeblikket ser rigtig gode ud, så ligger den britiske variant og ulmer.

- Sundhedsmyndighederne er ret klare i deres udmelding. Der er ikke plads til at åbne mere op endnu, udover at de yngste er kommet i skole. Vi har set andre steder i Europa, hvor der er åbnet op for hurtigt, at det fører til stigning af smittede og død, sagde Mette Frederiksen, som ikke havde et bud på, hvornår de ældre elever kan komme tilbagte.

- Hvis jeg vidste det, så havde jeg meldt det ud. De ældre elever kan komme i skole, når vi har fuldstændig epidemi-kontrol, sagde Mette Frederiksen, inden hun forlod Allerslev Skole.

På trappen bag hende stod blandt andet en meget glad skoleleder, Niels Berendsen.

- Så er der liv igen, sagde han med et smil.