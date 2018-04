Fotokonkurrence: Liv og lys som tema

I fotokonkurrencen fortolker man »Lys og Liv« med sit kamera eller smartphone. Det kan være en solopgang, de første lysegrønne bøgeblade, et grin, et kys eller et glimt i øjet. Motivet er op til fotografen, og når konkurrencen er afsluttet vil et dommerpanel kåre to vindere.