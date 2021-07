Forureningen i spildevandet ser ud til at stamme fra tjærestoffer, og det kan komme mange forskellige steder fra. Billedet er et arkivfoto fra en tjæreforurenet grund. Arkivfoto: Anna Møhl

Forurenet slam ender ikke i naturen

Lejre - 05. juli 2021 kl. 09:48 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

En forurening af spildevandsslammet i Ejby har nu medført, at Fors A/S sætter ind med ekstra ressourcer for at redde naturen fra forurening.

En stor trailer er koblet til Ejby Renseanlæg, og beboere i Ejby og omegn har været bekymret for, om den leder forurenet spildevand ud i fjord og vandløb. Den debat har kørt på Facebook.

Men Forsyningsselskabet Fors A/S forsikrer nu i en pressemeddelelse, at der ikke er tale om, at der sker en forurening af naturen fra renseanlægget. Tværtimod. Der er tale om en mobil slamafvander, der behandler forurenet slam fra spildevandet fra Ejby og området omkring, så det netop ikke ender i naturen.

- Desværre har vi fundet forurenet slam i spildevandet fra Ejby. Normalt kan vi genanvende slammet til landbrugsjord, fordi der er gode gødningsstoffer i, men det kan vi ikke, når det er forurenet. Vi har sat en mobil slamafvander op for at sikre, at vi ikke blander det gode slam og det forurenede slam. Så vores kunder kan være helt trygge omkring, at vi ikke leder forurening ud i naturen, fortæller spildevandschef John Metzsch fra Fors A/S.

Fors A/S ved endnu ikke, hvor forureningen kommer fra, men de ved, at der er tale om en forhøjet koncentration af stoffet PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter). Det kommer fra forskellige tjærestoffer og ses typisk fra asfalt- og tjærevirksomheder, asfaltarbejde, gasværker, skibsværfter og træimprægneringsvirksomheder.

- Vi er sammen med myndighederne i gang med at undersøge, hvor forureningen kommer fra. Så længe vi kan måle forureningen, sorterer vi det fra og kører det til deponi. Det er dog en dyr løsning, fordi vi før kunne afsætte det gode slam som gødning til landbrugsjord, men nu skal vi betale for at komme af med det forurenede slam, forklarer John Metzsch.

Fors A/S hører gerne fra folk, der har kendskab til den mulige forureningskilde.