Fortsat støtte fra kommunen til bedre net

Lejre - 07. juli 2021 kl. 10:26 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Ligesom tidligere år har Lejres politikere besluttet at give et tilskud på 5.000 kroner pr. husstand for de projekter, som opnår tilskud via den statslige bredbåndspulje.

Det er nu fem år siden, at den daværende regering lancerede en statslig bredbåndspulje, som kan søges af sammenslutninger af virksomheder og borgere med ringe bredbåndsforbindelser - dvs. under 10 Mbit download og 2 Mbit upload.

For at komme i betragtning til denne bredbåndspulje, er der en række krav:

Tilskud kan således gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser i landzone eller i sommerhusområder, der er gået sammen om et projekt. Adresser med en downloadhastighed på 10-20 Mbit kan også være med i et projektet, men må dog kun udgøre 5 procent af det samlede projekt.

Puljen kan søges af lokale sammenslutninger (minimum to adresser) og kommuner. Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på mindst 4.000 kroner pr. adresse, der indgår i et projekt, og der kan højst gives et tilskud på 125.000 kroner i gennemsnit pr. adresse.

I 2021 har 721 adresser i Lejre Kommune - ifølge Energistyrelsen - mulighed for at søge tilskud via bredbåndspuljen.