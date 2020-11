Per Krøis Kjærsgaard glæder sig over at få to sange med i den nye Højskolesangbog. Arkivfoto: Rita Vestergård

Forstander for sange med i Højskolesangbogen

Lejre - 22. november 2020 kl. 08:11 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole, er i godt humør disse dage.

For den spritnye Højskolesangbog er nu på gaden - og han har fået to sange med i den. Nemlig hans to mest kendte, »Kære Linedanser«, som får lov at blive (den var der i forvejen) og »Gi' os lyset tilbage«, som er ny i bogen.

Per Krøis Kjærsgaard er nemlig sangskriver ud over at være forstander, og han er både glad og stolt over at have to sange med i Højskolesangbogen.

Han får masser af lykønskninger. Som det nævnes, bliver hans sange - to moderne klasskikere - nok to af dem, der vil blive brugt allermest.

Tidligere på året under den første coronakrise blev morgensangen holdt levende af Per Krøis Kjærsgaard på Osted Fri- og Efterskole, hvor han sammen med et dygtigt team fik den live-streamet - til stor glæde for ikke bare elever, men også mange andre, der fulgte med på nettet.