Big brother is watching - politikerne skal beslutte sig for, om de vil have direkte live-transmission fra rådssalen, ligesom en lang række andre kommuner allerede har det. Foto: Agnete Vistar

Formentlig snart direkte tv fra rådssalen

Onsdag skal politikerne i økonomiudvalget i Lejre Kommune tage stilling til, om de vil anbefale, at et system skal indkøbes til lyd- og videotransmission fra rådssalen. Dette vil indebære kameraer i rådssalen på Allerslev Rådhus, så borgerne i Lejre - og for den sags skyld andre uden for kommunens grænser - kan følge med i Lejre-politikernes diskussioner.

Ideen har flere gange været diskuteret mellem Lejres politikere de seneste år, uden at de har taget skridtet til at få tv-dækning. På det seneste møde i kommunalbestyrelsen fremlagde Venstre et forslag om transmission, og det blev set på med velvilje af de øvrige partier, dog uden at de tilkendegav nagelfast, at de vil stemme for et sådant system.