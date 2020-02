Formanden for Egnshistorisk Forening i Hvalsø, Bent Gottfredsen i gang med at svinge krabasken over Lejre Kommunes behandling af Abbetved på foreningens generalforsamling på Gundestedgaard. Privatfoto

Formand om Abbetved: Sporene skræmmer

- Kommunen vil gerne »udvikle« landsbyerne. Det fylder mig med frygt for, at udvikling bare betyder at få nogle flere indbyggere at være kommunalbestyrelse for. Sporene skræmmer, sagde han.

Formanden for Egnshistorisk Forening i Hvalsø, Bent Gottfredsen havde krasse ord med til Lejre Kommune - med udgangspunkt i Abbetved-sagen - under foreningens nylige generalforsamling. Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

