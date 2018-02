Formand melder sig ud af Liberal Alliance

Den afgørende årsag til udmeldelsen er, at John Dalgaard har mistet tilliden til partiets leder, Anders Samuelsen. - Liberal Alliance har den rigtige politik, men har valgt en helt forkert måde at forvalte den på, siger John Dalgaard.

- Jeg har ikke noget imod, at Anders Samuelsen melder ultimative krav ud. Men det hjælper ikke, at han kommer med den ene bastante udmelding efter den anden, og så løber fra sine krav igen. Jeg tror, at det er sindssygt vigtigt at være troværdig i politik. Jeg føler, at vi mister troværdighed, og jeg ved, at mange andre i partiet mener det samme, siger John Dalgaard til DAGBLADET Roskilde tirsdag.