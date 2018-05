Se billedserie Formand for Udvalg for Børn & Ungdom, Thomas Bisgaard (R): - Der hvor det kan give mening med en ansøgning om kortere skoledag, er i indskolingen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forkortet skoledag kan blive en mulighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forkortet skoledag kan blive en mulighed

Lejre - 18. maj 2018 kl. 09:03 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Lejre Kommune er der nu lagt op til, at skolerne kan søge om at afkorte den lange skoledag på vegne af særlige klasser. Og at centerchefen for Børn & Læring kan tage beslutningen. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Det kan blive en mulighed for enkelte skoleklasser, alt efter hvad kommunalbestyrelsen beslutter i slutningen af maj omkring den såkaldte §16B, som åbner for muligheden. Den længere skoledag blev som bekendt en konsekvens af skolereformen for nogle år siden.

Enighed blandt politikerne i Lejre er der ikke om sagen, som netop har været diskuteret i Udvalg for Børn & Ungdom. Og mens formanden for udvalget, Thomas Bisgaard (R), Marinus Meiner (SF) og Rikke Zwisler (S) anbefaler, at der laves en vejledning, så skolerne kan søge om at bruge paragraffen, mener Carsten Helles Rasmussen og Lotte Greve (begge V), at 16B ikke bør bruges af skolerne.

Flertallet i udvalget peger på, at centerchefen for Center for Børn & Læring - dvs. Helle Dydensborg - skal have kompetencen til at godkende en ansøgning, idet politikernes fagudvalg således nøjes med at blive orienteret. Lejre Lærerforening mener til gengæld ikke, at kompetencen skal uddelegeres til en centerchef:

- Vi ser hellere, at beslutningen om muligheden skal delegeres ud til skolerne, hvor man kender børnene; altså så tæt på børnene som muligt. Lærerne har viden om børnene - det kan dreje sig om trivsel, læring og sociale udfordringer, forklarer Per Brinckmann, formand for Lejre Lærerforening.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag om politikernes argumenter for og imod.