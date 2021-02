Isabella No?omi Fuglø kommer til at stå for det nyhedsbrev om Danmarks forhistorie i Lejre, som fremover udsendes af ROMU. Foto: ROMU

Forhistorien kommer ud som nyhedsbreve

Lejre - 05. februar 2021 kl. 11:06 Af Agnete Vistar

Alle med interesse for kongerigets fascinerende forhistorie omkring Lejre i den sene jernalder og vikingetid får nu en ekstra mulighed for at følge med i, hvad der kommer af ny viden og nye analyser fra området.

Museumsorganisationen ROMU, der driver Lejre Museum, opretter nemlig et nyt, digitalt nyhedsbrev med særligt fokus på den absolutte storhedstid for Lejre som et magtcenter i danernes rige. Museumsdirektør i ROMU, Morten Thomsen Højsgaard ser flere gode grunde til at rette fokus mod Lejre:

- Betydningen af Lejre som forløber til det kongerige og de magtstrukturer, vi kender i dag, har længe været underbelyst. Men de senere års videnskabelige og arkæologiske undersøgelser har påvist, at her er virkelig noget at komme efter. Så det er i virkeligheden på høje tid at skabe en systematisk og vedholdende formidling, der er tilgængelig i hele landet via nettet, om et sted, der har været med til at gøre os til det, vi er i dag som nation, siger Morten Thomsen Højsgaard i en pressemeddelelse.

Det bliver museumsinspektør Isabella No'omi Fuglø, der hver måned med start fra i dag kommer til at redigere og udsende det nye digitale nyhedsbrev om kongelig magt i liv og død i sen jernalder og vikingetid i Lejre.

- Jeg vil så hamrende gerne skubbe gang i en vigtig snak. Vi har brug for at se nærmere på det univers af sagn, myter og konger, der knytter sig til Lejre som Danmarks tidligste kongesæde. Verdens øjne hviler på Lejre, hvilket vi sætter lys på i det kommende nyhedsbrev. Historien står ikke kun skrevet i sten. Den er meget mere dynamisk, og vi bliver hele tiden klogere. Nyhedsbrevet skal komme med løbende input til samtalen, siger Isabella No'omi Fuglø.

- Vi kan se, at Lejre har en tiltrækningskraft, som rækker langt, langt uden for kommunegrænsen. Vi står med et nationalt klenodie. Og derfor inviterer vi nu mange flere med ind i den verden af nye opdagelser, der stadig venter forude, når det gælder om at forstå, hvad der skabte vikingernes magtbaser og livsrammer", siger Isabella No'omi Fuglø.