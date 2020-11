Der gik seks dage, før Kirke Hyllinge Skole informerede forældrene om, at en elev var coronasmittet. Imens gik en stadig mere animeret debat om sagen på Facebook. Foto: Agnete Vistar

Forældre i oprør over manglende info om smittet elev

Lejre - 02. november 2020 kl. 10:50 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Angiveligt for ikke at skabe panik fik forældre på Kirke Hyllinge Skole ikke besked om, at en elev i 2. klasse var testet positiv for Covid-19. Resultatet var, at forældrene gik helt i panik.

- Grunden til at vi finder ud af det, er, at eleverne skriver med hinanden. Mit barn viser mig en besked, og jeg var helt uforberedt. Hvis vi havde fået besked, kunne jeg have sagt, at det ved jeg godt. Derfor skal du testes eller være hjemme fra skole nogle dage, siger Louise Marie Andreasen, der sammen med de andre forældre i forældrerådet tog sagen op og prøvede at få information ud til de andre forældre.

Eleven blev testet positiv tirsdag i sidste uge, men der kom ingen information til forældrene, da eleven havde været hjemme i to dage op til den positive test.

Louise Marie Andreasen har været i kontakt med forvaltningen og fået oplyst, at skolen ikke har informeret om den smittede elev for ikke at skabe panik.

- Det handler ikke om timer eller den enkelte elev, men vi vil som forældre bare gerne have besked, siger Louise Marie Andreasen, der søndag skrev et opslag på Facebook-gruppen Hjælpsom i Kirke Hyllinge på vegne af forældrerådet.

- Jeg har talt med forældrene, og eleven har været væk fra klassen i to dage, inden den positive test, fortæller Louise Marie Andreasen og påpeger, at corona smitter før symptomer.

Først da debatten for alvor raser i Facebook-gruppen Hjælpsom i Kirke Hyllinge, vælger skolen søndag aften at bekræfte på forældre intranettet Aula, at der er en smittet elev. Louise Marie Andreasen er sammen med de andre forældre bekymret for, at Lejre Kommune vil holde smittede elever skjult igen.

Formand for Udvalg for Børn og Ungdom, Thomas Bisgaard (R) forklarer, at når en skole får et tilfælde af Covid-19, så er der et helt beredskab i forvaltningen.

- Hvis skolen er i tvivl, er der vejledning at hente i forvaltningen. Om skolen i dette tilfælde har over eller under informeret, kan jeg ikke sige, lyder det fra Thomas Bisgaard, der havde kendskab til den smittede elev, men ikke vidste, at det havde skabt debat blandt forældrene efterfølgende.

- Hvis vi i udvalget får en henvendelse fra forældrene med en case, som i dette tilfælde, så tager vi det som en klage og behandler det i udvalget. Så vil vi bede skoleledelsen om at svare, siger Thomas Bisgaard, der pt. ikke kan sige, om der er nogle procedure, der skal strammes op.

En ting er han dog sikker på. - Skolen skal være hurtigst til at informere og bør tage ansvar i situationen, siger Thomas Bisgaard.