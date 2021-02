Forældre får ikke deres penge tilbage

Arkivfoto: Agnete Vistar

Lejre - 16. februar 2021 kl. 11:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det er ikke lykkedes for Venstre at få opbakning til partiets forslag om at tilbagebetale forældre for manglende pasning i 2020 og 2021. Forslaget er dømt ude - flertallet i Lejres kommunalbestyrelse har i stedet lavet en aftale om minimumsnormeringer.

Det fremgår af anbefalingen fra fire andre partier i økonomiudvalget forleden. Tirsdag aften skal kommunalbestyrelsen se på sagen, og seks partier har allerede indgået en aftale om et ændringsforslag, der ventes at blive vedtaget. De seks er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, SF, DF og Enhedslisten.

Fire af dem - S, K, SF og DF - stillede i økonomiudvalget forleden forslag om, at kommunen - i stedet for at betale forældrene tilbage - indfører øgede normeringer i daginstitutionerne fra den 1. marts 2021.

Dette ændringsforslag indebærer, at normeringen svarer til minimumsnormeringen (tre børn pr. voksen i vuggestue og seks børn pr. voksen i børnehaver). Og de fire partier foreslår også, og at der ikke opkræves øget forældrebetaling for den øgede normering i 2021.

Den kommunale udgift for den øgede normering anslås netto til 2,8 millioner kroner, og pengene tages fra kassen.