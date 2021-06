Jeppe Amossen fra forældrebestyrelsen med sønnen Birk uden for Børnehuset Skjoldungerne, som nu skal have endnu flere børn presset ind. Privatfoto Foto: JEPPE AMOSSEN

Forældre: For mange børn presses ind i børnehus

Lejre - 18. juni 2021 kl. 07:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

- Det positive er, at politikerne gør noget nu. Det negative er, at det går ud over de børn, der allerede har plads i forvejen.

Det mener forældrerepræsentanterne fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Skjoldungerne i Lejre by om de greb, som Lejre Kommune nu sætter i værk for at få plads til de mange børn, der ikke har pasningsplads i området.

En række helt nye initiativer skal skaffe flere pladser i Lejre by, Gevninge, Kirke Såby og på sigt Hvalsø. I Lejre by drejer det sig om to ekstra pavilloner ved det kommende Lejre Børnehus ved Bøgebakken, samt flere ombygninger internt i børnehuset Skjoldungerne.

De to pavilloner skal stå i to år, og det planlægges at udvide selve instutionen. Byggeri af en helt ny daginstitution i Lejreområdet er desuden på tale, og på mandag mødes politikerne i Udvalg for Børn & Ungdom for at se på sagen.

Imens skal der skaffes plads til 25 børn mere hos Skjoldungerne. Og Jeppe Amossen fra Skjoldungernes forældrebestyrelse frygter, ligesom resten af forældrerepræsentanterne i bestyrelsen, at resultatet vil blive stress hos både voksne og børn, larm og trængsel.

- Det gælder først og fremmest for børnene i mellemgruppen. I forvejen er der for mange børn på de stuer - nu skal der endnu flere ind. Og at kommunen planlægger at lave en bustur med udflugt for 30 børn fra Skjoldungerne en halv dag om ugen, gør ingen forskel i hverdagen, siger Jeppe Amossen til Dagbladet Roskilde.

Som bekendt er der kommet et voldsomt pres på pasningsordningen i Lejre by og omegn. Mange forældre står i en desperat situation, efter at Lejre Kommunes prognoser på antallet af såvel børnehave- som vuggestuebørn har vist sig ikke at holde. Nogle bliver tilbudt plads til deres barn langt væk fra byen.

Skjoldungerne har 200 børn. De nye børn, der skal ind, bliver 15 vuggestuebørn, der skal være i det eneste tumlerum, der er tilbage, og som skal ombygges - og 10 børnehavebørn, der fordeles på resten af institutionen.

- Stuerne er i forvejen pressede; nu bliver der så endnu flere børn. Der er lovkrav om mindst to kvadratmeter pr børnehavebarn. Det bliver i hvert fald ikke overholdt på stueniveau. At der ligger nogle dårligt udnyttede arealer i en anden ende af institutionen, mener vi ikke kan bruges som argument for at overfylde stuerne, siger Jeppe Amossen.

Mange børn forlader børnehusene efter sommerferien, fordi de skal i skole. Men det løser ikke på sigt presset på børnepasningen. Formanden for Udvalg for Børn og Ungdom, Thomas Bisgaard (R) erkender, der er et problem og siger til Dagbladet Roskilde, at det kun vil være et plaster på såret:

- Der vil ret hurtigt komme nye børn. Og uanset at mange børn skal i skole efter sommerferien, vil der være udfordringer, så vi ønsker en mere varig løsning, siger han.

- Vi gør os stor umage med at finde gode løsninger for børnene og forældrene, så der også kommer god balance hos Skjoldungerne. Vi fortsætter vores dialog med forældrene for at finde muligheder. Og den 24. juni har vi budgetseminar i kommunen, hvor vi får forelagt muligheder, understreger Thomas Bisgaard.

Forældrerepræsentanterne fra forældrebestyrelsen peger på, at midlertidige ændringer ofte bliver permanente:

- Der er ikke afsat penge i forslaget til genetablering af aktivitetsrum, så det indikerer overfor os, at der ikke er tale om en midlertidig løsning. Den midlertidige periode vil være meget langvarig. En ny institution er endnu ikke besluttet, og selv fra beslutning til indvielse er der meget langt, lyder det fra forældrene.

- Det er allerede problematisk, at så mange stuer skal deles om et enkelt aktivitetsrum, efter det andet blev nedlagt i forbindelse med oprettelse af en anden vuggestuegruppe, og nu vil det sidste også blive fjernet, understreger de.