Avnstrup Børnegård har holdt til i bygningen nær asylcentret i Avnstrup i ca. 40 år.

Forældre: Børn bør flyttes samlet

Lejre - 14. april 2018 kl. 12:36 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene til børnene på Avnstrup Børnegård har et stærkt ønske om, at børnene flyttes samlet - sammen med personalet - når de skal fraflytte bygningerne i sommeren 2019. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Opsigelsesdatoen, som Røde Kors udmeddelte til Lejre Kommune sidste år, er den 1. maj 2019. Men det vil betyde, at de ældste børn skal ud og være et andet sted, før de begynder i skole. Og på et forældremøde i februar, hvor repræsentanter fra Røde Kors var til stede, forlød det, at man godt kunne finde ud af at udsætte fraflytningen en måned. Så det er i virkeligheden juni 2019, der er det tidspunkt, hvor børn og personale skal fraflytte lokalerne.

At institutionen ikke fortsætter i bygningen i Avnstrup, oplever alle som rigtig ærgerligt, for institutionen har ligget der i ca. 40 år i de naturskønne omgivelser. Og børnegården er tilmed tæt på at være fyldt. Lige nu er der 19 børnehavebørn og ni vuggestuebørn, og der indskrives fortsat børn.

Den store bekymring blandt forældrene til børnene på Avnstrup Børnegård er, at der er fyldt helt op med børn i institutionerne i Hvalsø. Det er derfor afgørende, at politikere og embedsfolk i Lejre Kommune finder en løsning på, hvor børn og ansatte fra Avnstrup Børnegård skal være om lidt over et år.

