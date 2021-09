Se billedserie Charlotte Bekker Willer er ny præst i osted Frikirke. Foto: Ea Lykke Schausen

For Charlotte handler tro om kærlighed

Charlotte er ny præst i Osted Frikirke, hvor hun håber at kunne bidrage til, at endnu flere finder vej i deres tro.

21. september 2021

Det handler om kærlighed. Fra Gud. Til Gud. Til hinanden. Og til sig selv.

Sådan beskriver Charlotte Bekker Willer i grove træk, hvad tro er for hende. Den 39-årige kvinde er netop flyttet til Borup og startet som præst ved Osted Frikirke. Et job med hvilket hun håber, hun kan få flere til at åbne øjnene for frikirker, men især for den kærlighed, tro er lig med.

- Jeg tror på, at vi skal huske mere på kærligheden. At vi er elsket af Gud, og at vi den vej skal finde kærligheden til hinanden, men vigtigst af alt til os selv. Kun ved at have mere fokus på kærligheden, kan vi finde vores eget ståsted, fortæller præsten blandt andet om sit syn.

Børnene er vigtige Selv har Charlotte Bekker Willer hele sit liv haft et tilhørsforhold til den kristne tro og til kirken, og de sidste fem år arbejdet i Kristuskirken på Nørrebro, de sidste to år som præst. Siden 1. august har hun sammen med sin mand og tre børn skiftet brostenene ud med marker i forbindelse med sin ansættelse som præst ved Osted Frikirke.

- Det har faktisk været en længere proces, der startede tilbage i efteråret med et møde over Teams. Og da Osted Frikirke sagde, at de gerne ville det her, kunne jeg også bare mærke, det var det helt rigtige.

Matchet virkede så perfekt, især fordi både kirken og Charlotte selv har stort fokus på at kunne være noget for alle - både børn, unge og ældre.

- Udover at være præst, er jeg jo også småbørnsmor og har været i det kaos i flere år. Og jeg mener, at den næste generation er så vigtige at tage hånd om, og det mener frikirken her også, og det er utrolig vigtigt for mig.

Ingen rigtig måde Charlotte håber på, at hun kan være med til især at støtte op om og styrke alle de initiativer, Osted Frikirke allerede har taget - det lige fra børnegudstjenester om søndagen til legestue om mandagen eller kirkens flygtningearbejde. Og så håber hun på, at hun kan være med til at stable en markedsdag på benene til foråret.

- Det jeg håber, jeg kan, er at være med til at skabe et sted, der er trygt for børn og unge især, fortæller hun og uddyber:

- Som præst er jeg ikke hævet over nogen. Her er det min opgave at være med til at åbne døren for folk - og så må de selv gå på opdagelse i deres tro. Der er ingen forkert eller rigtig måde at tro på. Det handler om følelser. At være åben for, at noget er større end en selv.

Kaldet kommer først Selv er Charlotte heller ikke uddannet teolog. Mens hun har taget teologi-kurser, er hendes vej til præstekaldet netop, hvad ordet antyder: Et kald.

- I frikirken mener vi, at det vigtigste er kaldet. Selvfølgelig tager alle mine taler udgangspunkt i Biblen, men at man tror og føler kaldet for at blive præst, det er det væsentlige, fortæller hun og uddyber, at hun selv følte kaldet, da hun for to år siden besluttede at blive præst:

- Jeg tror i virkeligheden, det er et gammelt kald, jeg først virkelig reagerede på for nyligt. Jeg tog en anden uddannelse, men følte alligevel hele tiden, der manglede noget. Det var først, da jeg besluttede, jeg skulle være præst, det hele gav mening og jeg fik ro på. Og nu er jeg her i Osted, og her er jeg kommet for at være en del af det. Egnen såvel som kirken.