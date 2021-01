Første stik er givet i Lejre Kommune

Se billedserie Lis Dagil blev den første borger i Lejre Kommune, der blev vaccineret mod Covid-19. Praktiserende læge Niels Wamsler-Jensen fik æren at vaccinere. Foto: Britt Nielsen

Lejre - 08. januar 2021 kl. 10:07 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Som en af de sidste kommuner i Region Sjælland blev det fredag Lejre Kommunes tur til at få leveret Covid-19 vaccinerne.

Klokken 8.45 blev det Lis Dagil fra Kirke Hyllinge, som på genoptræningscentret Grønnehave fik det allerførste stik i Lejre Kommune.

- Jeg har slet ikke været i tvivl om, at jeg skulle have det, fortalte Lis Dagil, som har været på genoptræningscentret i forbindelse med et brækket lårben.

Hun får lov at komme hjem fredag og var glad for, at hun nåede at få vaccine.

- Jeg håber, det vil gøre hverdagen lidt lettere, lød det fra Lis Dagil.

Det var praktiserende læge, Niels Wamsler-Jensen, som fik æren at vaccinere ni beboere på Grønnehave.

Han forklarede hver enkelt beboer, at det er frivilligt at blive vaccineret.

- Og lige som med en stivkrampevaccination kan man godt blive lidt øm bagefter. Nogle få bliver også øm i musklen i et par dage, sagde Niels Wamsler-Jensen.

Covid-19 vaccinen skal håndteres lidt mere forsigtigt end eksempelvis en almindelig influenza-vaccine, da den ikke må rystes. Derudover er vaccine på frost og bliver blandet med saltvand, inden den bliver brugt.

- Min kone er læge i Roskilde og vaccinerede mellem jul og nytår, så vi har udvekslet erfaringer, fortalte Niels Wamsler-Jensen.

Et hold fra Region Sjælland kører rundt til vaccinationsstederne og gør vaccinerne klar.

På Grønnehave blev ni beboere vaccineret, og selv om det foregik stille og roligt, var det hurtigt overstået. Faktisk tog det bare 15 minutter.

De ni beboere sad med god afstand til hinanden og fik tilbudt saftevand at drikke. Niels Wamsler-Jensen gik fra den ene til den anden med et rullebord. På kommunens plejecentre vil beboerne bliver kørt igennem et rum i forbindelse med vaccinationen.

Der er i alt cirka 160 borgere i Lejre Kommune, som har fået tilbuddet om at blive vaccineret.

Hvis der bliver vacciner til overs, vil de blive givet til udvalgt sundhedspersonale. Det skyldes, at vaccinerne ikke kan gemmes, når først de er åbnet.

På Grønnehave er der to-tre vaccinationer i overskud.

- Vi har en prioriteret liste over medarbejdere, som får vaccinene, fortalte Niels Wamsler-Jensen, som får ros fra et par beboere, som synes, at det klarede han godt.

Efter Grønnehave går turen videre til Ammershøjparkens Ældrecenter, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken.