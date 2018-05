Her ses en af skitserne for det kommende boligområde. Mod vest (tv.) ses Elverdamsvej; mod syd (nederst) ses Ordrupvej med indgangen til planområdet fra Snebærvej. Lejre Kommunes materiale

Første oplæg på banen til nyt boligområde

Lejre - 01. maj 2018 kl. 11:27 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parcelhuse, rækkehuse og bofællesskaber. Det er planen at få lavet en lokalplan, der gør det muligt at bygge et sådant varieret udbud af boliger. Og hensigten er, at det skal ske i området nord for Snebærvej, øst for Elverdamsvej, dvs. lige nordvest for Kirke Sonnerup, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

I dag er en del af området udlagt til fem storparceller; de er dog aldrig blevet til noget. Derimod ønsker ejeren nu at ændre på afgrænsningen af det område, han ønsker udviklet. Dette indebærer ikke en ændring af størrelsen. Hensigten med en ændring af afgrænsningen er at skabe en bedre udsigt over Isefjorden for de nye beboere.

Økonomiudvalget i Lejre Kommune har givet grønt lys til, at der nu sættes en proces i gang forud for en lokalplan og et kommuneplantillæg - forinden skal der dog holdes et borgermøde.

Planen for det nye byudviklingsområde er tegnet i forhold til en nordøstgående akse, der rummer et par villaer mod syd, en seniorlandsby, en mindre klyngebebyggelse, rækkehuse i to plan lidt længere mod nord, samt rækkehuse i to plan mod nord. Længere mod nordøst er der dobbelthuse i to plan, og længst mod nordøst tre villaer.

