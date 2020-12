Første LA-kandidat klar til kommunalvalg

- Vi er meget stolte og beæret over, at vi har fået en så erfaren politisk leder til vores parti. Der er et behov for at styrke det borgerlige samarbejde i Lejre, så kommunens udvikling kan drejes i en mere positiv retning. Vi ser virkelig frem til at arbejde for Jon og de øvrige kandidater til glæde for Lejres indbyggere, siger Hans Petter Dalen, lokalformand for LA Roskilde & Lejre.