Formanden for Hvalsø og Lejre pendlerklub, Erwin Næs: - Spørgsmålet er vel, om DSB og BaneDanmark er presset så hårdt på økonomien, at de nærmer sig smertegrænsen. Arkivfoto

Først normal køreplan i slutningen af marts

Hvalsø og Lejre Pendlerklub er i nærmest daglig dialog med DSB om situationen og om hvilke tiltag, de gør sig, efter DSB fredag besluttede at tage sine 33 ME-lokomotiver ud af passagerdrift. Det skete, da der blev konstateret begyndende revnedannelser på to aksler, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

- Det er en meget beklagelig situation. Det er pendlerklubbens opfattelse, at DSB gør alt hvad de kan for at normalisere situationen. Der er ingen tvivl om at DSB presses på økonomien, men indtrykket er også, at DSB dybest set gør sig umage, siger formand for pendlerklubben, Erwin Næs.