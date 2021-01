Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Først blev det opgivet - nu kan nyt børnehus være på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Først blev det opgivet - nu kan nyt børnehus være på vej

Lejre - 23. januar 2021 kl. 08:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Et stort skridt er taget på vejen til alligevel at få et nyt børnehus i Ejby. Det er i hvert fald de takter, der er slået an, efter at det står klart, at der formentlig kan skabes en finansiering af byggeriet i form af et lån til 20 millioner kroner.

Politikerne i Lejre opgav sidste år at få et ekstraordinært lån til byggeri af en ny, fremtidssikret daginstitution i Ejby, efter at det blev kundgjort, at en sådan dispensation kun gælder byggeri, der kunne gøres færdigt i 2020. Og det ville kommunen ikke kunne nå.

Men Lejre Kommune har den 11. januar 2021 fået brev fra Social- og Indenrigsministeriet, hvor der står, at låne-dispensationer i 2020 kan overføres til 2021.

Økonomiudvalget har allerede anbefalet at få sendt en ansøgning til ministeriet, og tirsdag ventes kommunalbestyrelsen at nikke ja til at få ansøgningen sendt.

Det skal gå tjep. Formanden for Udvalg for Børn & Ungdom, Thomas Bisgaard (R) forventer, at der kommer et hurtigt svar fra ministeriet.

Den nye daginstitution i Ejby skal i givet fald være en afløser for to nedslidte daginstitutioner - Hyllebjerget og Rollingen, der begge har store behov for mere vedligehold. Mens Hyllebjerget ligger bag Grønnehave træningscentret, ligger Rollingen ved Præstholmvej. Det nye børnehus ventes at få plads bag ved Bramsnæsvighallen.