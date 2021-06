Se billedserie Ole Falck, der står bag Danmarks formentlig største samling af effekter fra 2. Verdenskrig på Egholm Museum, fylder 75 år på mandag. Her ses han ved én af samlingens to tanks, en Sherman-tank. Foto: Kenn Thomsen

Fødselar har skabt et imponerende livsværk

Lejre - 04. juni 2021

- Man skal være taknemmelig over at at blive så gammel som 75 år!

Det siger Ole Falck om det skarpe hjørne, han runder på mandag den 7. juni. Med sit ukuelige drive og gode humør er han et rigtigt sommerbarn.

Han er også en gudsbenådet samler; ja det har han faktisk været, lige siden han flyttede hjemmefra som 16-årig, fortæller han. I dag, knap 60 år efter, har Ole Falck formentlig Danmarks største samling af effekter fra 2. Verdenskrig og modstandsbevægelsen.

Og han har aldrig bare lukket sig om sin enorme samling, der også tæller effekter fra westerntiden i USA, tyske og britiske 2. Verdenskrigs ting, to tanks fra USA og det daværende Sovjetunionen, et Draken jetfly, en stor samling af danske, grønlandske og amerikanske jagtvåben, og meget meget mere.

Med skabelsen af Egholm Museum, der blev indviet i 2012, har han allerede skabt et stort livsværk, som kan tjene til læring, indsigt og oplevelse for alle - og nu med i alt 2000 kvadratmeter opvarmet museum under tag.

- Vi er glade for at være med til at formidle historien om modstandsbevægelsen under de fem forbandede år. Vi kan se, at det helt klart er den del af museet, som interesserer gæsterne allermest, forklarer Ole Falck.

Det er faktisk ret vildt, hvad han har begået. Han har virkeliggjort en drøm.

- Jeg er færdig med mit livsværk. Jeg har mange gange i mit liv sagt, at nu har jeg alt det, jeg vil have. Ikke mere. Men, ahem, en samler er jo en samler, siger han med et hurtigt smil.

Og jo, så kommer han til at røbe, at der alligevel er endnu en stor genstand mere på vej til museet. Hvad det bliver, er en hemmelighed en stund endnu. Men når Ole Falck taler om »store genstande«, plejer det at være i fly eller tank-kategorien. Man kan kun spændt vente...

Fødselaren er fjerde generation af Falck-familien, dem med Falck zonen, og som det var tradition i familien, gjaldt det om at få praktisk, dagligt kendskab til beredskabet i Falck, før man avancerede. Den unge Ole Falck aftjente først sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde og Militærpolitiet, hvorefter han blev redder i korpset på Falckstationerne i Næstved og Køge.

Det var i 1968, og han trivedes med jobbet, som hans oldefar beredte vejen for i 1906. Faget skulle læres fra bunden, og han nåede også at være brand- og redningsleder på en flybase i Grønland, før han opbyggede en brandstation i Greve.

Siden arbejdede han sig op gennem koncernen, indtil han blev teknisk direktør i Falcks Redningskorps i 1981. Syv år senere blev firmaet afhændet - og så begyndte Ole Falck at sætte glød til sin drøm. Ikke bare drømmen om et museum, men også om at få en gård på landet. Han købte det smukke Egholm Slot.

- Da jeg startede, var der 30 hektar land til. I dag er der 750 hektar. Vi har også 350 hektar ved Præstø. Jeg synes selv, jeg har fået mit landbrug op at køre. I dag er det primært min svigersøn Carsten, der står for den daglige drift. Og jeg er så priviligeret, at min datter Rikke har taget bolden op og kører museet videre, siger Ole Falck og fortsætter:

- Mange samlere får splittet deres samling op stumper og stykker i øst og vest, når de dør. Men her er det blevet til et familiefirma. Min datter Dorte kommer desuden tre gange om ugen og ordner administrationen i kontoret på museet, fortæller han.

Rikke Falck har overtaget meget på Egholm, i mere end én forstand. Hun er rykket ind på slottet, og Ole Falck er rykket ud med sin kone Jannie til en skovfogedbolig. I alt har han fire børnebørn.

- Jeg har boet der i 30 år og lukket bygningen om mig selv - nu er jeg gået fra 2000 kvadratmeter til 200. Og Rikke vil åbne meget mere op på slottet med nye aktiviteter. Fordelen ved, at Rikke har overtaget bygningen er, at jeg har kunnet få alle mine trofæer herned på museet, siger Ole Falck.

Museet er, som beskrevet forleden på sn.dk, bygget helt om. Og det er sket på baggrund af Ole Falcks egne ideer. Den nye store hal rummer den danske modstandskamp, tanks, Mercedes'en som nazi-monsteret Reynhardt Heydrich blev forsøgt snigmyrdet i, og mange tableauer. Man kan gå gennem hallen via en gade med næsten Korsbæk-lignende situationer på hver side.

I den »gamle« hal er der jagtvåbensamling, med masser af trofæer, sat op i temaer. Dyrene har Ole Falck selv skudt på sine rejser i blandt andet Afrika, Alaska og Grønland.

Ole Falck ser ikke ud som en 75-årig, veloplgt som han er. Men han er bevidst om livets risici. For 10 år siden var han i livsfare efter en rideulykke med sin store andalusierhest Etrusku, idet han sprængte milten. Siden havde han endnu en ulykke med hesten, men denne gang »blot« med et brækket ben.

Hesten har han stadig, og han rider den mindst én gang ugentligt for at holde sig i form.

En reception i anledning af de 75 år er udskudt. Den bliver formentlig holdt sammen med en indvielse af den store museumsudvidelse.