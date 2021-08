Der er masser af nyt i vente for KHIF. Blandt andet det nye banner, spillerne her står foran. Foto: KHIF

Fodboldklub har store fremtidsplaner

Der er masser af nye ting på tegnebrættet for Kirke Hyllinge Fodboldklub.

Lejre - 03. august 2021 kl. 06:22 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Nye dunke og bolde, specialdesignede bøjler, en opgraderet hjemmeside og professionelt videoudstyr er blot et udpluk af de tiltag, den nye bestyrelse for Kirke Hyllinge Fodboldklub har i støbeskeen. Det fortæller bestyrelsesmedlem Joachim Riis-Bernickow.

- Allerede efter vores første bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse, har vi besluttet en helt masse ting, både på kort og på længere sigt. For os handler det om en vision om at skabe noget udvikling i klubben, så vi forbliver en klub, man har lyst til at køre langt for at være en del af, fortæller bestyrelsesmedlemmet.

Gerne være seriøse Den nye vision for KHIF kredser især om et ønske om at være seriøse og professionelle, fortæller Joachim Riis-Bernickow. Og det er blandt andet en af grundene til de specialdesignede bøjler med klubbens logo, hvor spillerne kan hænge deres tøj på, såvel som det nye videoudstyr og en kommende sponsorvæg i klubben.

- Vi ved jo godt, at vi »kun« er serie 4, og vi nok ikke ender i Superligaen. Men vi vil stadig gerne gøre det så professionelt som muligt, samtidig med, det er sjovt.

Det nye videoudstyr er et professionelt kamera fra VeoCam, der sættes fire meter oppe på en stang, så der kan filmes i 180 grader på banen. Dertil kommer analytiske værktøjer, som man efter kampen kan bruge til at se nærmere på specifikke situationer, så man i bagklogskabens lys kan forbedre taktikker med mere.

- For tre år siden kunne vi ikke engang mønstre et 11-mands hold, og nu er vi 40 aktive seniorer, inklusive spillere, der kører fra Slagelse, Holbæk, København og Roskilde. Og vi synes jo, at vi som klub skal gøre alt, hvad vi kan, for at holde fast i, at det skal være attraktivt at spille i KHIF, lyder det fra bestyrelsesmedlemmet, der selv har spillet i klubben stort set uafbrudt, siden han var 17 år gammel.

Lokal støtte De mange nye tiltag har især kunne lade sig gøre fordi 2020, til trods for Corona, har været et rigtig godt år for klubben økonomisk, fortæller Joachim Riis-Bernickow.

- Selvom vi har givet vores sponsorer Corona-fri, så har vi haft et af de bedste indtægtsår i 2020. Det skyldes især opbakning og tilslutning til seniorerne, og vi kan virkelig mærke kontingentet i kassen, og det er det, der gør investeringerne muligt.

Derudover har klubben for nyligt etableret et minikøleskab i omklædningsrummet, hvor spillerne har mulighed for at købe vand, sodavand eller øl efter træning og kamp. Overskuddet herfra går direkte til klubkassen, således at det kan bidrage til investeringer i andre projekter i fremtiden.

Joachim Riis-Bernickow uddyber, at klubben derudover søger fonde for at realisere de større drømme som eksempelvis en ny måltavle. Og så oprettes der nu nye sponsorpakker, som skal gøre det nemmere og mere attraktivt at være sponsor.

- Vi er meget interesserede i nye sponsorer, og derfor vil vi gerne gøre det mere attraktivt at sponsorere os ved at lave anderledes sponsorpakker, hvor man nemmere selv kan vælge niveauet af engagement, siger bestyrelsesmedlemmet og uddyber, at foruden sponsorstøtte, håber klubben også på, at de mange ny tiltag kan lokke endnu flere fra lokalbefolkningen til. Både som spillere og som tilskuere.

- Vi håber, at vores planer giver lokale lyst til at støtte op og komme her ud og opleve atmosfæren. Alle er i hvert fald velkomne.

KHIF har sæsonstart i dag, tirsdag den 3. august og her er alle velkomne til at kigge forbi.