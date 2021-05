De mange enkeltmands-virksomheder i Lejre afspejler sig i Lejre Erhvervsforums katalog over virksomheder.

Flere små virksomheder vokser frem

Så iværksætteriet blomstrer i Lejre, selv om coronakrisen endnu ikke er overstået. I 1. kvartal sidste år stiftede 30 iværksættere ny virksomhed i Lejre; i 1. kvartal i år har 35 stiftet ny virksomhed her.

- Det er et meget positivt tegn, for jeg havde ikke været overrasket, hvis mange potentielle iværksættere havde sluppet speederen og trykket på bremsen de seneste måneder med al den usikkerhed, som har været en del af vores hverdag i mere end et år, siger Martin Thorborg, iværksætter og adm. direktør i Dinero.