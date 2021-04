Det store visionsprojekt, som ildsjæle i Kirke Hyllinge har arbejdet på i fem-seks år, bliver ikke til noget i denne omgang - men det kan ske i fremtiden. Foreløbig nøjes kommunen med at bygge en ekstra hal. Illustration: JaJa Architechts materiale

Flere penge til moderne idrætshal - nu skal byggeriet i gang

Lejre - 15. april 2021 kl. 10:11 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Endelig, fristes man til at sige, kommer der en ny moderne idrætshal i Kirke Hyllinge med blandt andet flexgulv og springgrav. Det er partierne Socialdemokratiet, SF, Konservative, DF, Enhedslisten og Radikale blevet enige om.

Et langt større projekt med blandt andet en mellembygning, som en stor kreds i Kirke Hyllinge har arbejdet på i fem år, bliver således ikke til noget i denne omgang. Kredsen har forsøgt at rejse fondsmidler, men indtil videre er det ikke lykkedes at skaffe tilstrækkeligt med penge.

Byggeriet, som nu er vedtaget af et politisk flertal, vil koste cirka 22,6 millioner kroner og kan sættes i gang hurtigst muligt. Der er allerede bevilliget over 14 millioner; med den nye beslutning øges budgettet med over 8 millioner.

Partierne er enige om at der skal sættes gang i byggeriet nu. Den nye hal og facilliterne er stærkt efterspurgt af i Kirke Hyllinge og det vil være et løft for hele idrætslivet. Den nye hal bygges således, at det siden hen vil være muligt at udvide med mødested og andre funktioner.

Venstre er ikke med i beslutningen, og det skyldes, at partiet vil mere, som Christian Fjeldsted Andersen (V) siger:

- Vi ønsker, at Kirke Hyllinges visionsprojekt realiseres hurtigst muligt. Ud over de reserverede 14,7 millioner vil vi afsætte yderligere 15 millioner i 2022. Og i 2025 vil vi afsætte resten af pengene til hele projektet, hvis det inden da ikke er lykkedes at skaffe fondspenge til resten, forklarer Christian Fjeldsted Andersen.

Kommunalbestyrelsen besluttede allerede i 2016 at tilføre 15 millioner til halprojekt i Kirke Hyllinge. Ildsjæle har i tiden fra 2016 arbejdet på at skaffe midler til et større visionsprojekt: brugerne har således selv skaffet 0,8 millioner kroner i de fem år der er gået. Og det lykkedes at få tilsagn fra Lokale og anlægsfonden på op til 7,5 mio. kroner, hvis det lykkes at finde de mere end 50 millioner, som visionsprojektet er vurderet til at koste totalt.

Da det endnu ikke er lykkedes at finde eksterne fondsmidler, mener flertallet af politiske partier, at der er behov for at starte byggeriet af den nye hal NU.

- Med tilførelsen af de ekstra over 8 millioner kroner kan vi sætte gang i byggeriet af nye hal med flexgulv, springgrav og forbindelsesgang. Visionsprojektet lever og er stadig muligt, men er delt op i to faser, hvor Fase 1 sikrer, at vi får bygget en hal nu, og Fase 2 med bygningen af blandt andet mødestedet mellem den nye og den gamle hal afhænger af, om det lykkes at finde de resterende 30 millioner i eksterne midler. hedder det i en pressemddelelse fra Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten.