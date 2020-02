Flere kvinder ofre: Falske betjente bankede på døren

En eller flere falske politibetjente var fredag eftermiddag på spil i Osted, hvor to ældre kvinder blev kontaktet på deres hjemmeadresser på Langetoften i Osted.

En 92-årige kvinde blev ringet op af et telefonnummer, som hun ikke kendte. Manden i røret udgav sig for at være fra politiet. Han forklarede, en kollega ville banke på hendes dør.