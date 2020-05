Flere kan nu få fibernet i Lejre by

TDC NET fortsætter deres fiberudrulning i Lejre by og tilbyder nu gratis tilslutning og frit valg af udbyder til omkring 1.100 adresser i udvalgte områder i byen. Med de nye adresser udvides udrulningen i Lejre Kommune til at omfatte omkring 2.000 adresser i alt.

- Vi har fået en god modtagelse i Lejre, efter vi annoncerede vores første fiberprojekt tilbage i juni 2019, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan udvide vores udrulning, så flere borgere og virksomheder får adgang til fremtidens bredbånd, siger Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC NET.

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et abonnement hos en udbyder efter eget valg. Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement.