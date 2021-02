Børnene i Lejres daginstitutioner kan se frem til flere voksne. Minimumsnormeringer bliver indført allerede nu i stedet for til nytår. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Flere hænder til daginstitutionerne

Lejre - 11. februar 2021 kl. 14:48 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Der er ekstra hænder på vej til børnene i daginstitutionerne i Lejre. Det skyldes, at partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er blevet enige om at fremrykke beslutningen om at indføre minimumsnormeringer, så de er gældende allerede fra den 1. marts.

Partierne, som stod bag budgetforliget, havde ellers besluttet, at minimunsnormeringerne skulle iværksættes fra den 1. januar 2022, men situationen med Covid-19, og de ekstra krav det stiller i hverdagen, sætter daginstitutionerne under et ekstra pres.

Partierne bag aftalen skriver i en pressemeddelelse, at den øgede normering er en konkret mulighed for at gøre noget ekstra i den særlige situation. De skriver yderligere, at det handler om børnene og deres hverdag og gode rammer for dagligdagen ude i alle institutionerne, hvor alle børn skal føle sig set og hørt.

Aftalen bliver formelt vedtaget på byrådsmødet i næste uge, hvor de præcise udgifter vil være udregnet.

Udmiddelbart bliver der tilført cirka seks millioner kroner til daginstitutionerne i år.

Det er ikke realistisk, at daginstitutionerne kan ansætte flere medarbejdere med så kort varsel, men borgmester Carsten Rasmussen (S) oplyser, at hver institution får en ekstra pose penge at råde over, hvorefter de lige så stille kan gå i gang med at ansætte de ekstra hænder.

Selv om der nu kommer flere penge til daginstitutionerne, har partierne bag aftalen besluttet, at det sker uden at hæve forældrebetalingen i år.