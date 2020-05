Ejby Ådal er et oplagt mål for danske turister, der gerne vil opleve smuk og unik natur. Foto: Thomas Kær Mahler

Flere danske turister skal opleve Fjordlandet

Lejre - 31. maj 2020 kl. 19:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjordlandet er med i en stor landsdækkende kampagne, som skal få flere danskere til at holde ferie i Danmark og lægge deres feriebudget herhjemme. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Under overskriften »Meget mere end bare Danmark« skal danskerne dele deres bedste tips og feriesteder i Danmark. Kampagnen har et samlet budget på 21 millioner kroner og er netop lanceret.

Som følge af den manglende udenlandske turisme på grund af corona-krisen er de store offentlige aktører i dansk turisme således gået sammen om kampagnen for at få danskerne til at holde ferie i Danmark i år.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af danskere, der holder ferie i Danmark, er steget de senere år. Det er med andre ord blevet mere populært at holde ferie i Danmark, men der er fortsat cirka 40 procent af danskerne, der ikke holder ferie herhjemme, viser tal fra VisitDenmark. Der er med andre ord stadig et stort potentiale i markedet.

- Man hører ofte: »Vi skal bare holde ferie i Danmark«. Den talemåde bliver der gjort op med i kampagnen. Vi vil gerne have så mange borgere i vores område til at dele deres bedste feriesteder og tips med resten af Danmark på de sociale medier og ved at sende fotos og videoer ind til en kampagnesite, siger Thomas Kær Mahler, projektchef i VisitFjordlandet.

