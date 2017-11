Flemming Damgaard valgt til Regionsrådet

- Det er især to ting, jeg ser som vigtige opgaver. Jeg vil først og fremmest arbejde for at sikre forholdene for Roskilde Sygehus, så det bliver velfungerende med så mange specialer som muligt og med en døgnbemandet skadestue. Og så er der store udfordringer med grusgravning her i området. Det er meget vigtigt, at der bliver taget så meget hensyn som muligt til lokalbefolkningen og byudviklingen - det vil jeg lægge kræfter i, siger Flemming Damgaard Larsen til DAGBLADET Roskilde.