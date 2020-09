Danmarks mest kendte feltkirurg, Finn Warburg har været udsendt over hele kloden og har set et utal af krigsskader - og haft succes med at behandle mange af dem. Foto: Jens Wollesen

Flagdag: 64 veteraner mødte feltkirurgen

For tredje gang blev Flagdagen for veteraner holdt på Egholm Museum, og igen i år med et flot program, som blev værdsat af de mange veteraner, der kom på dagen.

Ikke mindst den pensionerede feltkirurg Finn Warburgs indlæg om feltopgaver rundt om på kloden vakte gehør. Han er landets vel nok mest erfarne feltkirurg, og der blev lyttet 120 procent, mens han berettede om et ofte dramatisk liv i Libanon i 80'erne, senere sult og borgerkrig på Afrikas Horn, Eritrea, Etiopien, Sudan og Bosnien; et enormt jordskælv i Indien, tsunamien på Sumatra i 2004, Pakistan og senest Afghanistan med forsvaret.

- Krig er et grimt dyr; krybdyret ligger lige under hjernens overflade. Men danske soldater har vist deres rummelige sind, selvstændighed og vilje til at kæmpe for gode værdier. Små nationer og almindelige mennesker kan ændre håbløse situationer ude i verden og dæmpe nederdrægtighed og ondskab, sagde Finn Warburg.