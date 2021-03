Fjordens øer fredes i fuglenes yngletid

Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturstyrelsen arbejder for at sikre, at fuglene på Roskilde Fjord får fred i yngletiden.

Når fuglene bliver forstyrret i yngletiden, kan det betyde, at de voksne fugle forlader æg og unger. Æg og unger er sårbare over for kulde, og når forældrefuglene er væk, får rovfugle, som for eksempel sølvmåger, frit spil.

For at sikre, at fuglene får fred til at yngle på øer og holme, har nationalparken udviklet en flydende friluftsø. Øen kommer ud at ligge ved Veddelev - syd for den lille ø Elleore, som er en vigtig ynglelokalitet. På øen kan man tage et hvil og nyde udsigten til fjorden, uden at forstyrre fuglene.