FjordTri aflyses - og får på sigt en ny form

Selvom der er lys forude forenden af tunellen, har Kirke Hyllinge Idrætsforening alligevel valgt at aflyse årets FjordTri stævne. Stævnet der har været afholdt siden 2013, med start på Haldrupsgrund, Hornsherredvej lidt nord for Lyndby.

Deltager-antallet er vokset igennem årerne, og stævnet, der fra starten var tiltænkt lokale udøvere, har udviklet sig til at være et tilløbsstykke, selv for de hurtige triatleter. Sidste gang stævnet blev afholdt i 2019 var der sågar prominente crossfit deltagere fra udlandet, som havde fået hys om det hyggelige stævne.

- Desværre måtte FjordTri sidste år aflyses på grund af corona - vi havde glædet os til at give fuld skrue i 2021, og de deltagere, der var tilmeldt i 2020, blev automatisk overflyttet til i år. Men med den store usikkerhed, der stadig er, har vi valgt at aflyse FjordTri i år, fortæller Anni Vedel.

- Det er derfor oplagt, at FjordTri kommer til at hører under tri, og at stævnet så vil blive et stævne under Triatlon Danmark. En spændende udvikling, som stadig er i den første fase. Så snart vi ved mere, vil det blive kommunikeret både på vores hjemmeside, facebook og i pressen, tilføjer hun.