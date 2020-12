Per Arnmark fra Kattinge Kraut er én af de syv fødevareproducenter i Lejre, der benytter sig af af online-platformen Råhandel. Foto: Agnete Vistar

Firma hjælper de små grønne producenter på vej

Per Arnmark fra Kattinge Kraut producerer mælkesyre-gærede produkter. Han fortæller, at da han startede i 2017, solgte han udelukkende til helsekost-, gård- og specialbutikker, og gennembruddet kom først, da han begyndte at levere til Coops »Lokale varehylder« gennem Råhandel.