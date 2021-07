Se billedserie De fire seje skater-fyre, netop ankommet til en rasteplads efter flere hundrede kilometer på skateboard. Fra venstre er det Samuel Halse, Sigurd Krasilnikoff, William Switzer og Jonas Damborg. Foto: Agnete Vistar

Fire unge skater 455 kilometer gennem Danmark for en god sag

Lejre - 09. juli 2021 kl. 06:57 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Fire unge fyre gennemfører disse dage en tur på skateboards, der synes næsten umulig: Fra Aalborg til Amager. En rute på 455 kilometer.

Én ting er at klare den distance i bil eller på cykel, en helt anden at klare det bare på et skateboard - et ganske normalt trick board. Omend hjulene er skiftet ud med såkaldte cruiser-hjul, som er bedre på landevejene. Brede, lidt blødere hjul, der kan klare småsten og ujævnheder i asfalten.

Én af de unge teenagere kommer fra Herslev - Jonas Damborg på 17. De tre andre er Sirgurd Krasilnikoff fra Gentofte, William Switzer fra Ringkøbing og Samuel Halse fra Amager. De har mødt hinanden og er blevet kammerater på Venø Efterskole, hvor ikke mindst glæden ved at skate har bragt dem sammen.

De har bare en rygsæk på til det mest fornødne, såsom sovepose, et liggeunderlag, tandbørste og lidt penge, samt et mini-camping komfur til at lave mad på. Budgettet er lavt. Undervejs sover de i shelters eller hos venner og familie.

Dagbladet Roskilde mødte dem torsdag lidt uden for Ringsted, hvor de lige fik et hvil på en rasteplads. Turen gik fra Sorø over Ringsted og Lejre, før de landede i Herslev torsdag aften, hvor de overnattede hos Jonas' mor Pernille.

- Ideen fik vi, da William fik den dårlige ide, at vi skulle skate hjem fra efterskolen, når vi var færdige der! fortæller Jonas, mens de andre tre griner.

- Vi var i gang med vores afsluttende projekt, og så fik vi sammen ideen om at skate fra skater-butikken Buss Shop i Aalborg og hele vejen til Amager og samle penge sammen undervejs til julemærkehjemmene, forklarer Jonas.

Som sagt, så gjort. Et vildt projekt, som nu får stadig større opmærksomhed, og som har givet goodwill hele vejen. Både private og sponsorer betaler beløb ind via et link fra Facebook til projektet, og i skrivende stund nærmer beløbet sig 35.000 indsamlede kroner. Målet var 18.000, så det er - mindst - en fordobling.

Skater-turen er således en del af deres ophold på Venø Efterskole, hvor man arbejder med FN's 17 Verdensmål, og deres valg faldt på det verdensmål, der handler om tidlig dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme. I den sammenhæng samler de fire unge penge sammen til julemærkehjem, hvor unge kan få god hjælp til mental sundhed og trivsel.

- Planen var først, at vi skulle overnatte mere i shelters og skralde i de byer, vi kom til. Men vi har kun overnattet i shelter to nætter, fordi vi blev budt ind hos folk, som var virkelig søde. Vi fik bad og mad hos dem, beretter Jonas.

Én af dagene skatede de fire 95 kilometer, for det shelter ved Hedensted, hvor de havde tænkt sig at overnatte, var optaget. Og så måtte de jo videre; de fandt husly i Vejle.

Jonas' skateboard trillede fra ham nær Odense, da han snublede, mens han filmede de andre og en bror til Samuel, som skatede med på Fyn. Boardet landede under en bil og gik midt over. Gode råd var dyre. I Odense fandt de en skatershop,Skate House, som donerede et nyt skateboard til Jonas, da de hørte om projektet.

Fantastisk - og så gik turen videre. Og det er hårdt...

- Jeg kan mærke mine akillessener - begge to - og min ryg, rigtigt meget, smiler Sigurd.

- Så mærker man, at man er i live! tilføjer William.

Imens tracker Samuel deres tur på sit ur, helt ned på meteren.

I Korsør fik de i forgårs dejlige lune pandekager af Jonas' mor Pernille. På Rådhuspladsen i København fredag eftermiddag venter 20 andre skatere, som vil være følgetrop på den videre færd ud til Amager. Ingen tvivl - alle synes, at Jonas, Samuel, William og Sigurd er fire superseje fyre.