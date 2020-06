Fire biler i stort uheld

Mandag klokken 15.07 skete et større færdselsuheld, hvor flere parter var involveret på Hovedvejen ved Øm.

Det viste sig heldigvis, at ingen var kommet til skade, men en 44-årig mand fra Ringsted blev dog kørt til kontrol på skadestuen, efter at hans bils airbag blev udløst.

Uheldet skete, da en 60-årig mand fra Odense under kørsel i sin bil i sydvestlig retning tæt på krydset ved Højbyvej påkørte bagenden af den 44-åriges bil. Dette sammenstød medførte, at den 44-åriges blev skubbet fremad, så to andre bilister også blev impliceret i uheldet.