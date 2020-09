Se billedserie Det er den med afstand største kartoffel, som Jan Buch Larsen nogensinde har set. Foto: Daniel Sennek

Fik et chok: Kæmpekartoffel gravet op i køkkenhaven

Lejre - 17. september 2020 kl. 19:05 Af Daniel Sennek

Sent tirsdag eftermiddag skulle Jan Buch Larsen grave kartofler op fra sin køkkenhave, da han faldt over et syn, som han ikke har set i de mere end 30 år, som han har dyrket kartofler. En kæmpekartoffel på næsten 900 gram, nærmere bestem 873 gram.

- Jeg gravede først en kartoffel op på 419 gram og blev noget imponeret over dens størrelse. Men da jeg så fik den næste op, der er mere end dobbelt så stor, så tænkte jeg bare: Hold da magle, det var godt, at jeg ikke gravede den plante op, lyder det fra den glade kartoffelavler.

Det var nemlig slet ikke meningen, at den plante, der leverede de to store kartofler på henholdsvis 419 og 873 gram skulle have haft lov at være i køkkenhaven. Planten var nemlig kommet frem af sig selv helt ude i kanten mellem dild og koriander.

Det er ikke et ukendt fænomen, at der findes så store kartofler, men det så vidt vides første gang, at der findes så stor en kartoffel i Lejre Kommune.

- Jeg har jo bare aldrig set noget lignende, så jeg fik lidt et chok, da den kom frem fra jorden. Jeg ved ikke, hvad der har forårsaget den massive vækst, siger Jan Buch Larsen.

Det vides ikke med hundrede procents sikkerhed, hvilken sort, der er tale om, da det er en plante, der kom frem af sig selv. Kartoffelavleren selv skyder på, at det er af sorten Hamlet, der ellers normalt kun giver kartofler i den størrelse, som man kender fra supermarkederne.

Nu skal han så tage stilling til, hvad der skal ske med kartofler. Indtil videre nænner han i hvert fald ikke at spise den.